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Yeşilyurt'da, afet etkinlik alanına dahil edildi Deprem bölgesinde yüksek kira talep edenler ...

İHA

Yeşilyurt'da, afet etkinlik alanına dahil edildi Deprem bölgesinde yüksek kira talep edenler savcılığa şikayet edilecek

Şiddeti 6,8 büyüklüğündeki ElazığMalatya depreminden ciddi seviyede etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ile birlikte AFAD’ın açıklamış olduğu afet etkinlik alanına dahil edildi.
Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Tecde ve Mollakasım Mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla birlikte hasarlı binaları inceleyip vatandaşların taleplerini dinlediler.
Yeşilyurt’un AFAD’ın açıklamış olduğu afet etkinlik alanına dahil edildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizi ve bölgemizi derinden sarsan, 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ElazığMalatya Depreminden sonra Yeşilyurt İlçemizde hasarlı binaların tespiti, depremzedelere gıda, çadır ve diğer yardımların ulaştırılması bakımında çok yoğun çalışıyoruz. İlçemiz AFAD’ın afet etkinlik alanına dahil edilmiştir. Sayın Bakanımızın talimatıyla bilindiği üzere İlçe Hükumet Konağımız, Emniyet Binamız, Sümer ve Sanayi Polis Karakollarımızın yıkılıp yeniden yapılması talimatı verilmişti. İlçemizi karış karış gezerek hasarlı binalarda incelemelerde bulunuyoruz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yardımların süratle yerine ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla koordineli çalışarak ilçemizin tüm noktalarında hasar tespit çalışmaları sürmektedir. Bütün hasarlı binalar tespit edilip, mühürlenen binalarla ilgili yıkım süreçlerini başlattık. Tecde ve Mollakasım mahallelerimizde depremden etkilenen bölgelerimizin başında gelmektedir. İlçemizin tüm bölgelerinde depremden sonra oluşan hasarları el ele vererek ortadan kaldıracağız” dedi.
Malatya'nın genelinde gezi, gözlem ve incelemelerin devam ettiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “ İncelemelerimizin ardından depremden ciddi seviyede etkilendiğini yakından gördüğümüz Yeşilyurt İlçemizde yapılan incelemelerin ardından hasarlı binalar tek tek ortaya çıkıyor. Devlet ve millet olarak el ele verip yaralarımızı sarıyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Valilerimiz, Yerel Yönetimlerimiz, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri, Muhtarlarımız ve milletimizle bir bütün halinde başlayan çalışmalar halen devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız hem ilimizi hem de depremden en fazla etkilenen Doğanyol ve Pütürge İlçelerimizi ziyaret ederek acılarımızı paylaştılar ve gerekli talimatları verdiler. Depremden sonra millet olma şuurunu temayüz ettiği bir format içerisinde gerek depremzedelere yardımlar gerekse de hasarlı binaların tespiti, boşaltılması, yıkımı ve konteynerlerin ve çadırların kurulması işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirmekteyiz. Deprem yaralarının sarılması noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık da, “Yeşilyurt İlçemize yönelik Sayın Bakanımızın Malatya’ya gelişiyle birlikte özellikle bölgemizin afet kapsamına alınması ve etkinlik alanı olarak ilan edilmesi için taleplerimizi iletmiştik.30 Ocak 2020 tarihi itibariyle Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri, afet kapsamında AFAD’ın açıklamış olduğu etkinlik alanı olarak ilan edilmiştir. Bu ilçelerde ikamet eden hemşehrilerimiz depremin ilk yaşandığı bölgelere hangi destek veriliyorsa o desteği alacaktır. Ağır hasarlı binalarımız yıkıldığında yerlerine kalıcı konutlar yapılıp, kentsel dönüşümle evler kazandırılacak olup, TOKİ aracılığıyla da yeni binalarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İki yıl ödemesiz sıfır faizli 20 yıl geri ödemeli olmak üzere vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz. Sayın Bakanımızın talimatları neticesinde buradaki İlçe Hükumet Konağı, Emniyet Binası, Sümer ve Sanayi Karakollarımız yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılacaktır. Bununla birlikte ağır hasarlı oldukları tespit edilip yıkılmalarına karar verilen binalarda oturan hemşehrilerimize yardımlar yapılacaktır. Kiracılara 5 Bin TL, ev sahiplerine 11 Bin TL yardım yapılacak olup, 2.550 adet yeni evimizi de bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz “ ifadelerini kullandı.
"Deprem bölgesinde aşırı kira talep edenler savcılığa şikayet edilecek"
Vali Aydın Baruş ise, “6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binalarda çok önemli hasarlar oluştu. Ön hasar tespit çalışmalarına ilk gün itibariyle başladık. Ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle binaları yıkılan vatandaşlarımıza gerekli yardımları başlattık. Nakdi yardımlarımızı üç ilçemizde gerçekleştirdik. Doğanyol, Pütürge ve Kale İlçelerimizde evleri yıkılan ve eşyaları göçük altında kalan vatandaşlarımıza hem eşya yardımı hem de kira yardımı yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon TL civarında yarım gerçekleştirdik. Ön hasar tespit çalışmalarından sonra kesin hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün itibariyle Doğanyol ve Pütürge’de kesin hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Kent merkezinde oturan hemşehrilerimize kira yardımlarını en kısa sürede ulaştıracağız. Evlerle ilgili tespitler yapılıyor, AFAD’a geliyor burada listeler üzerinde gerekli incelemelerin ardından ev sahiplerine 11 bin TL, kiracılara ise 5 bin TL yardım yapılacaktır. Başvurular Valilik Binası önünde ki müracaat çadırlarında alınıyor. Ayrıca gidecek hiçbir yeri olmayan, kira yardımı almak istemeyip şu anda geçici barınma merkezi olarak kullandığımız şu anda boş olan konteynır kentte kalmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını da alıyoruz. Konteyner kentte kalan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu müracaatlar kaymakamlıklarda alınmaktadır. Kent genelinde ağır hasarlı olduğu rapor edilen binalar gerekli önlemlerin alınmasından sonra yıkılıyor. Vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla daire bulmaları içinde Emlakçılar Odası ile görüştük, kesinlikle konuyu takip etmelerini, depremzede vatandaşlarımızın yoğun talebini vesile kılarak aşırı kira artışı talebinde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirttik. Şu anda yaptığımız araştırmalar itibariyle fiyatlarda bir yükselme söz konusu olmadığı yönünde bilgiler geldi, ama konuyu yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu yönde şikayetleri varsa Valiliğimize ve
Kaymakamlıklarımıza müracaatta bulunsunlar, haklarını arayalım” diye konuştu.

MALATYA

31 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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