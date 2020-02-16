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Başkan Çınar: Yeşilyurt, ödüllü ve örnek yatırımlarla daha fazla büyüyecek

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt, ödüllü ve örnek yatırımlarla daha fazla büyüyecek" dedi.

Başkan Çınar: Yeşilyurt, ödüllü ve örnek yatırımlarla daha fazla büyüyecek

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, ödüllü ve örnek yatırımlarla daha fazla büyüyecek” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (BİLSAM) Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek, Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem yatırımları hakkında bilgilendirdi.
BİLSAM Başkanı Doç.Dr.Mehmet Sağlam, “ BİLSAM kurulduğu günden bugüne şehrin sorunlarıyla ilgilenen, şehre değer katmaya çalışan bir sivil toplum olarak faaliyetlerini devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaştırmak adına var güçleriyle çalıştıklarını ve her alanda maksimum başarıya odaklandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhtarlar ve toplumun tüm kesimleriyle güçlü ve sağlam bir iletişim kanallarına sahip olduklarını, dayanışma ruhunu daha fazla güçlendirip hizmetlerdeki kalite standartını daha iyi bir seviyeye ulaştıracaklarını söyledi.
“Maksimum başarıya odaklandık, her alanda çalışıyoruz”
Yeşilyurt'un 319 bin 618’lik nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık bir ilçe olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinden başarıyla ayrıldıktan sonra Malatya’nın batıya açılan penceresi olan güzel ilçemiz Yeşilyurt’u her alanda geliştirmek, büyütmek ve hizmet standartını daha iyi noktaya çıkarmak adına ekibimizle birlikte yola koyulduk. Seçimlerde yapmayı taahhüt ettiğimiz 45 projemizden 30 ’unu sonuçlandırdık, diğerlerin de hayata geçirmek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Fiziki yatırımlardan tarihi varlıkların korunmasına, doğal güzelliklerimizin muhafaza edilmesinden gençlere ve kadınlara yönelik yatırımlara, spor sahalarından çevresel yatırımlara, kültürden sanata, temizlikten tarıma, yöresel lezzetlerin tanıtılmasından kentsel dönüşüm hizmetlerine,sosyal yardımdan meslek edindirme kurslarına kadar bütün alanlarda maksimum başarıya odaklandık, bugüne kadar da ciddi mesafeler aldık.Önceliğimiz vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve güven içerisinde yaşamasıdır.Nüfusumuzun artmasıyla birlikte omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır ve değerli olduğunu biliyoruz.Biz halkımızı, memleketimizi seviyoruz, hizmet aşkıyla çalışıyoruz.Dört yıl içerisinde dört projemizin ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmesi, hayata geçirdiğimiz projelerin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınıp uygulanması yakaladığımız başarının açık bir göstergesidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Başarılı hizmetlerimizin temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz güzel diyalog ve iletişimin büyük katkısı vardır. Kurduğumuz ARGE Müdürlüğü ile araştırma ve geliştirme anlayışını daha güçlü bir şekilde bünyemizde yer almasını sağladık. Tarımsal kalkınmada ilçemizin rol model olmasını sağlamak, yerli üretimde Yeşilyurt markası oluşturmak adına Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk, Yeşil Gıda Seracılık ve Yeşil Gıda Market projelerimize başladık. Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak, sporu tabana yaymak adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk, farklı branşlarda etkinlikler düzenliyoruz, spor okulları açıyoruz. Çok dinamik bir yapımız var, her alanda çalışıyoruz, proje üretiyoruz. Ülkemize, kentimize ve ilçemize katkı sağlayacak yatırımlara öncelik tanıyoruz, en iyisini halkımıza ulaştırmak adına çalışıyoruz. Belediyecilik özveri, gayret ve samimiyet isteyen çok ulvi bir görevdir.Bizlerde gayretlerimiz ve çabalarımızla, halkımızın destekleriyle bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.Şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla sağlam bir medeniyete sahip güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzu her alanda kalkındırmak ve büyütmek adına, kalbimizdeki hizmet aşkının verdiği motivasyonla halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırma gayretindeyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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