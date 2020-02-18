En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız’ın babası emekli olunca esnafa tatlı ikram etti.

Malatya Sebze ve Meyveciler Pazarında 45 yıldır esnaflık yapan Ramazan Yıldız (60) iş yerini oğlu Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız’a bırakarak emekli oldu.

Emekli olunca esnafa tatlı ikram eden Ramazan Yıldız, alnının teriyle çalıştığı 45 yıldan sonra emekli olduğunu ifade edip, “Allah herkese de sağlıklı şekilde emeklilik nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.