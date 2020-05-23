Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı

DHA

Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelilerin aracını uygulama noktasında durdurup, arama yaptı. Otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmaları için emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-23 02:16:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitlerin anısına çocuklara bayramlık hediye ettiler
YEREL HABERLER Şehitlerin anısına çocuklara bayramlık hediye ettiler
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda koronavirüs testleri pozitif
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda ...
Yeni Malatyaspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 2 kişinin korona virüs testi ...
Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi ...
Covid-19 günlerinde yaşam konulu fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Covid-19 günlerinde yaşam konulu fotoğraf yarışması
MTSO yetimleri unutmadı
YEREL HABERLER MTSO yetimleri unutmadı
Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama
YEREL HABERLER Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama
Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık
YEREL HABERLER Kızılay Jandarma işbirliği ile bayramlık
Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam edecek
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam ...
Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına destekler sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına destekler ...
Rektör Karabulut’tan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Çınar’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Ramazan Bayramı mesajı
Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi
Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram ...
Arguvan meclisi izinli toplanacak
YEREL HABERLER Arguvan meclisi izinli toplanacak
Başkan Gürkan’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Battalgazi'de yaşanabilir bilir kent çalışmaları
YEREL HABERLER Battalgazi'de yaşanabilir bilir kent çalışmaları
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk Bu yıl bayramdan önce sevdiklerinin mezarlarına gidebildiler
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk Bu ...
Şehit mezarlarına jandarma eli değdi
YEREL HABERLER Şehit mezarlarına jandarma eli değdi
Yeni Malatyaspor'da hedef 12 puan
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da hedef 12 puan
Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün ...
Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazaları mobeseye yansıdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X