Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelilerin aracını uygulama noktasında durdurup, arama yaptı. Otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmaları için emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-23 02:16:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.