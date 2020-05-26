Engelli, şehit ve gazi çocukları bayramda unutulmadı

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Nasrettin Hoca tiplemesiyle, engelli ile şehit ve gazi çocukları Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi.

Malatya Altın Kayısı Sanat Derneği’nin organize ettiği bayramlaşma programında, engelli özel çocuklar ile şehit ve gazi çocuklarını Nasrettin Hoca ziyaret etti. Nasrettin Hoca, çocuklarla buluşurken renkli görüntüler yaşandı. Engelli, şehit ve gazi çocuklarına, Türk Bayrağı, bayram şekeri ve sürpriz hediyeler verildi

Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı İbrahim Şahin Uyumaz, engelli özel çocuklar ile şehit ve gazi çocuklarını Ramazan Bayramı nedeniyle Nasrettin Hoca tiplemesiyle ziyaret edip bayramlarını kutladıklarını belirtip, ziyaretler esnasında duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

Uyumaz, Nasrettin Hoca tiplemesiyle, korona virüssüz bayramlara ulaşılması mesajı verdiklerini de kaydetti.

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