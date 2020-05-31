Özel okullarda 61 iş günü yemek ücreti iade edilecek

Özel okullarda hizmet verilemeyen 61 iş gününün yemek ücreti iade edilecek veya mahsuplaşılacak.

Malatya’da eğitim öğretim hizmeti veren özel okullardan ortak duyuru yapılarak, “Bilindiği gibi resmi ve özel okullarımızda Mart 2020’den itibaren öğrencilerimize, eğitimden kopmamaları için müfredata uygun olarak çeşitli uzaktan öğretim metotlarıyla destek olmaya devam etmektedir. Sevgili öğretmenlerimizin ve diğer eğitim personelimizin büyük fedakarlıkları ile yürütülen bu uzaktan öğretim süreci 19 Haziran’a kadar okullarımızda devam edecektir. Kurucularından yöneticilerine, öğretmenlerinden çalışanlarına kadar bu dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle okulu adete eve taşıyan tüm kurumlarımız, on binlerce saat online dersler yaparak, videolar çekerek ve rehberlik desteği vererek öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktadır. Okullarımızın yaptığı uzaktan öğretim çalışmaları Bakanlığımızca da takdir görmüş olup, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısı ve yayımlanan yönetmelikle uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerine de sayılacağı deklare edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Pandemi sürecinde okulların yapmış olduğu uzaktan öğretim çalışmalarının yanı sıra yeni öğretim yılı başlamadan önce uygun bir tarihte telafi eğitiminin yüz yüze kısmının da tamamlanacağının bildirildiği ortam açıklamada, “O gün gelene kadar okullarımız, velilerine ve öğrencilerine mevcut şartlarda en iyi hizmet sunmaya devam edecektir. Okullarımız velilerinden aldıkları eğitim öğretim ücretinin karşılığını bu zor şartlara rağmen ve bazı ilave maliyetlere katlanarak hakkıyla vermektedir. Mevcut ekonomik koşullardan en çok etkilenen kurumlarımızın ayakta kalabilmesi ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için ödemelerinde hassas davranan tüm velilerimize sektörümüz adına teşekkür ediyoruz. Bu süreçte okullarımız tarafından öğrencilere verilemeyen yemek ve servis hizmetleri için velilerimizin ödediği servis ve yemek ücretlerinin yeni öğretim yılına başlamadan, muhtemel telafi eğitimi sonrası, okullarımızın velileriyle yaptıkları sözleşme çerçevesinde iadesi veya yeni öğretim yılı için mahsuplaşma yapmaları yönünde ortak karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde, bilindiği gibi özel okullarda yemek hizmeti en az 180 iş günü üzerinden hesaplanır. Pandemi süreciyle beraber 61 iş günü için yemek hizmeti verilememiştir. Hizmet verilemeyen 61 iş gününün ücreti iade edilecek veya mahsuplaşılacaktır. Daha önceki ortak duyurumuzda ifade ettiğimiz gibi hiçbir velimizin hak kaybı olmayacaktır, bu konuda endişe duyulmamalıdır” denildi.

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