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Borsa Başkanı Özcan’dan tahmini kayısı rekoltesi açıklaması Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: "Eğer yüzde 20 oranlarında sapma olursa Tarım İl Müdürlüğü çıkar kamuoyuna bunun hesabını verir”

İHA

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl açıklanan tahmini kayısı rekoltesinin Tarım İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonun belirlediğini belirterek, "Bu yıl enteresan iş oldu. 30 yıldır tahmini rekolte tespiti yapılıyor. Bu yıl rekolte tartışması üzerinden bir lobi oluşturuluyor, başka bir şey hedefleniyor" dedi.

Borsa Başkanı Özcan’dan tahmini kayısı rekoltesi açıklaması Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: "Eğer yüzde 20 oranlarında sapma olursa Tarım İl Müdürlüğü çıkar kamuoyuna bunun hesabını verir”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl açıklanan tahmini kayısı rekoltesinin Tarım İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonun belirlediğini belirterek, “Bu yıl enteresan iş oldu. 30 yıldır tahmini rekolte tespiti yapılıyor. Bu yıl rekolte tartışması üzerinden bir lobi oluşturuluyor, başka bir şey hedefleniyor” dedi.

Vuslat TV’de katıldığı programda kayısı rekoltesi ile ilgili tartışmalara değinen Borsa Başkanı Özcan, 30 yıldan beri rekolte tahminini Tarım İl Müdürlüğünün yaptığını belirterek, bazılarının lobi oluşturmayı amaçladığını iddia etti. “Başka bir şey hedefleniyor” diyen Özcan, Malatya Ticaret Borsası olarak bu tartışmaların dışında kaldıklarını belirtti. Rekolte konusunda bir açıklamasının şu ana kadar olmadığını belirten Özcan, “Sebebi de şu. 30 yıldır yaş ve kuru kayısı tahmini rekolte belirleme kurumu ve kuruluşu bellidir. Tarım İl Müdürlüğü. Tarım İl Müdürlüğünün belirlediği bir komisyon mevcuttur. Hatta bu komisyon geçen yıl yedi kişiden oluşturuluyordu bu yıl 10 kişiden oluşturuldu. Bu komisyondan önce kamuoyunu manipüle edici açıklamalardan uzak durun diyordum, ihracata zarar vermeyelim. Mahsulümüz az biz bunun farkındayız. Ama bu mahsul hiç yok deyip piyasaya gelecek olan tüm aktörlerin önünü kestiğiniz anda rekabeti kızıştıramazsınız. Ne kadar çok oyuncu gelirse ne kadar çok talep olursa fiyattaki yükseliş de o kadar hızlı olur. Rekolte bizim için çok önemsiz bir şey, biz ürünü değerlendirmeye odaklanacağız” ifadelerine yer verdi.

Kuru ve yaş kayısıda kalıcı ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Özcan, “Bunlar sığ gereksiz tartışmalar” dedi.

Daha önceki yıllarda Tarım İl Müdürlüğünün, Valilikle beraber rekolte tahminini paylaştığını anımsatan Özcan, “Geçtiğimiz yıl Valimiz ile Ticaret Borsasında rekolteyi açıkladık. Bu yıl Tarım Bakanlığı bize yazı gönderdi ve tahmini rekolte açıklama yetkisini kendi bünyesine aldı. Daha sonra Bakanlık bundan vazgeçip tekrar Tarım İl Müdürlüğüne açıklama yetkisini verdi” diye konuştu.

Tahmini rekoltede sapmaların olabileceğini de belirten Özcan, "Ancak sapmaların yüzde 20 oranlarında değişmesi durumunda bu açıklamayı yapan arkadaşlar kamuoyuna hesap verir. Tarım İl Müdürlüğü başıboş bir kurum değil. Bu kurumunda bağlı olduğu bir bakanlık var. Kurum da diyor ki bizim son yıllarda yaş ve kuru kayısı tahminlerimiz çok sağlıklıdır, rakamlarda ortada. Ben bu açıklanan rekolteyi savunmuyorum, kimsenin avukatı değilim ama kamuoyunu manipüle etmemek için kaygı ve endişe ile bakıyorum. Eğer yüzde 20 oranlarında sapma olursa Tarım İl Müdürlüğü çıkar kamuoyuna bunun hesabını verir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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