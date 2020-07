Özsan Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelindi

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özsan Sanayi Sitesi esnaflarının ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına katılarak, esnafların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Toplantıda ilk olarak konuşan Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Şemsettin Alkan, kurulacak yeni sanayi sitesiyle ilgili olarak mesafe alındığını belirtip, “Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bürokratlarımıza her türlü yardımı bizlere yapmaktalar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diyerek yeni sanayi sitesi hakkında bilgi aktardı. Alkan, “ “Yeni sanayi sitesinde beş tip dükkan düşünüyoruz. Birinci dükkanımız 337 buçuk metre, ikinci dükkanımız 500 metre, üçüncü dükkanımız 600 metre, dördüncü dükkanımız 700 metre ve beşinci dükkanımız da bin 350 metre olacak. Teknik araştırma yaptırdık” şeklinde konuştu.



“Malatya’mıza yağmur gibi hizmetler yapılacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise hizmetlerden söz ederek, “Malatya’mıza hizmetler bundan sonra yağmur gibi yağacak. Kimsenin zihninde şüphe olmasın. Şehrimizde yıllarca yapılmamışları kısa zamanda yapıldığını göreceksiniz. Biz seçimlerden önce, şunu yapacağız bunu yapacağız demedik. Bana sorduklarında, benim en büyük projem sosyal sorumluluk projeleri ve toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesidir dedim” ifadelerini kullandı.



“44 yıldan beri Malatya yeni alternatif bir yol yapılmamış”

Başkan Gürkan, çevre yoluna alternatif bir yolun 44 yıldan beri yapılmadığını ifade ederek, “Kuzey çevre yolunu yapıyoruz. Biran önce tamamlanması için Ankara ile sürekli temas içerisindeyiz. Hava Lojmanları kavşağından Sivas yoluna bağlanan yolun birinci etabını yaptık. Biz Malatya Büyükşehir Belediye olarak, kısa zaman içerisinde yolu buraya kadar getirdik” dedi.

Hizmetler yapılırken her zaman adaletten yana olduklarına dikkat çeken Gürkan, “Arkadaşlarımıza dedik ki, hizmet yaparken, sakın adaletsizlik ve haksızlık yapmayın dedik. Vatandaşlara dedik ki, kafanızda en ufak şüphe olursa bize gelin” şeklinde konuştu. Gürkan, “ Malatya’mızda Kuzey Çevre yolu yapılıyor, kuzey kuşak yolu yapılıyor, Güney Kuşak yolu yapılıyor. Kuzey Kuşak yolunda şuan kadar 25 milyon kamulaştırma başlattık ve bitecek” ifadelerini kullandı.



“86 yılın özlemi son buldu Ayasofya Cami oldu”

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci konuşmasında önce Ayasofya Camisi konusuna temas etti. Tüfenkci, “ 86 yıldır özlemi duyduğumuz ve İstanbul Ayasofya Müzesi artık cami olarak ibadetine açılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüfekci, gerek depremler ve gerekse pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların çözülmesi için çaba gösterildiğini vurguladı. Tüfenkci, “Değerli arkadaşlar, Türkiye’miz zor süreçlerden geçerken, ticaretin durmaması noktasında ekonominin gelişmesi noktasında Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz çaba ve gayret gösteriyor. Malatya’mızda ticaretin çarklarının dönmesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Özellikle biliyorsunuz 24 Ocakta bir deprem yaşadık depremde etkilenen esnaflarımızın mağdur olmaması için yaklaşık 7 bin esnafımıza 370 milyon kredi verdik faizsiz” dedi.



“ Diğer illerle rekabet edeceğiz “

Bülent Tüfenkci, "Malatya’mız büyümesi noktasında sanayi esnaflarımızın büyümesi ve gelişmesi noktasında yeni bir yasa çıkardık. Türkiye'de 10 ilde pilot uygulama başlattık. Şehrin içine sıkışan sanayiyi şehir dışına taşınma projesi. Elazığ ve diğer illerde var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Askeriyeden alınan bin yüz dönümlük yer bu yeri de bedava almadık. Büyükşehir Belediyemiz taşın altına elini koydu. Binalar yapılacak. Belediyelerimize beraber projeler üretilecek. Esnafımızla birlikte çalışarak, projelerde en güzel projeyi siz seçeceksiniz. Dükkan tiplerini sizler belirleyeceksiniz. Biz esnaflarımızın büyümesini istiyoruz. Türkiye'mizde diğer illerle rekabet edebilir durumda olmasını istiyoruz. Yeni makinalar kuracağı alan ve yer yoktur. Yeni tip dükkanları alarak ticaretine ve işine devam etmesini istiyoruz. Büyüyen organize sanayimizde buradan ayrı düşünmüyoruz. Organize sanayisinde yıllarca arıtma sorunu vardı. Arıtıma yetersiz kaldığında organize sanayisinde sıkıntılar oluyor. Başkanımızla beraber bakanımızla görüştük ağustos ayı içerisinde ihalenin yapılacağını ifade ettiler. Milletvekillerimizle beraber takip ediyoruz. Mevcut arıtmayı büyüteceğiz hem de yeni bir artıma yapacağız. Organize sanayi sitesinde her türlü fabrikanın gelmesine zemin hazırlayacağız. Küçük sanayi çarkın dönmesi için organize sanayinin büyümesi lazım alt yapı üst yapısıyla gelişmesi lazım” diye konuştu.

