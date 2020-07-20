Malatya'da fuhuş yapanlara kabahat cezası

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yapan 4 kişiye, 5 bin 250 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında fuhuş yaptığı saptanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 5 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon düzenlenen ev, fuhuş yapıldığı için mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-20 15:29:03



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