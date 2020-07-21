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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da torbacılara baskın

İHA

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da torbacılara baskın

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, 3 şahsa ait 2 kilo 147 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,39 gram metamfetamin maddesi, 11 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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