Malatya'da torbacılara baskın

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, 3 şahsa ait 2 kilo 147 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,39 gram metamfetamin maddesi, 11 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.