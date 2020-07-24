Malatya´da yıkım alanından taş çalmak isteyen 5 kişi, zabıtalara saldırdı

MALATYA, (DHA)MALATYA´da, yıkılan lojmanların taşlarını alıp, götürmek isteyen 5 kişi, ihbarla bölgeye gelen zabıta ekiplerine, saldırdı. 2 zabıtanın yaralandığı saldırının ardından kaçan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam, Orduzu Mahallesi´nde meydana geldi. Malatya'nın büyükşehir statüsünü almasının ardından kapatılan Orduzu Belde Belediyesi´ne ait lojmanlar, yıkıldı. Yıkım alanındaki taşların bazı kişiler tarafından alındığı ihbarı üzerine harekete geçen Battalgazi Belediyesi´ne bağlı zabıta ekipleri, bölgeye gitti. Taşları toplayan 5 kişi ile karşılaştı. İsimleri açıklanmayan 5 kişi, zabıtalara taş atarak, saldırdı. 2 zabıta yaralanırken, polis, olaydan sonra kaçan 5 kişiyi, yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı zabıta personellerinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-24 17:14:10
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