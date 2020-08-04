Malatya’da 4.8 büyüklüğünde deprem

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan verilere göre, saat 21.40’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4. 8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 3.9 km derinliğinde meydana geldi.

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