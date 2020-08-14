Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi Polatuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kayısı bahçesine çalışmaya giden Hamit Çiftdemir (63) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucunda altında kalarak ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.