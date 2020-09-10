Akçadağ'da GES üretime başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yapımı tamamlanan güneş enerji santrali elektrik üretmeye başladı.

Akçadağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda ilçeye bağlı Bahri Mahallesi'nde 20 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan ve 840 bin TL hibe desteği ile birlikte toplamda 5 milyon 400 bin TL'ye mal olan 1 MW gücündeki güneş enerji santrali tamamlanarak elektrik üretmeye başladı.

Güneş Enerjisi Santralinin tamamlanmasıyla birlikte bir yandan yenilenebilir Enerji Kaynağı ile elektrik üretimine katkı sağlanırken, diğer yandan kuruma yıllık 2 milyon civarında kaynak oluşturuldu.

Kış aylarında da elektrik üretecek kapasiteye sahip olan santralde 4 bin adet 275 w. gücünde polikristal panel kullanılırken, santral fotovoltaik panellerin düzenli olarak bakımları yapılması halinde 25 yılın üzerinde üretim yapabilecek durumda olduğu belirtildi.

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