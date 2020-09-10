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Gürkan: “Covid - 19 ve depreme rağmen hedefimizin yüzde 70’ini gerçekleştirdik”

İHA

Gürkan: “Covid - 19 ve depreme rağmen hedefimizin yüzde 70’ini gerçekleştirdik”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Koymuş olduğumuz hedefin Covid19 ve depreme rağmen yüzde 70’ini gerçekleştirdik” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ İlçesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaretlerle ilgili verilen bilgide, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ’da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla buluştu. Gittiği mahallelerde vatandaşlar tarafından büyük bir teveccühle ve kurbanlar kesilerek karşılanan Gürkan, büyük ilgi gördü” denildi.
Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir bürokratları ile birlikte Akçadağ İlçesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Gürkan, sorun ve talepleri dinledi.
Başkan Gürkan beraberindekiler ile birlikte, Akçadağ İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bekiruşağı, Harunuşağı, Çevirme, Dutlu, Kozluca ve Ören Mahallelerine ve bağlantılarına yapılan yeni yolları, asfalt serimini ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Gürkan’a yapmış olduğu ziyarette Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Siyasi Partilerin Akçadağ İlçe Başkanları, meclis üyeleri, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı, mahalle muhtarları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri eşlik etti.
Akçadağ ilçesindeki ilk ziyaretini Harunuşağı Mahallesi’ne yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, onlarla bir süre sohbet etti.
Harunuşağı Mahalle Muhtarı Kemal Kaplan ve mahalle sakinleri yapılan hizmet ve çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Kazgan’dan yol övgüsü
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buraları gezmiştik, gezdiğimizde yollar böyle değildi, toz toprak içinde yüzdük ama şimdi bambaşka bir yere gelmiş gibiyiz. Dolayısıyla mahalle sakinlerimiz bu çalışmalardan gördükleri için çok mutlular. İnsanlarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Gürkan, daha sonra Hacı Özgür Doğan Kültür Merkezi alanında muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ardından da Çevirmen, Dutlu ve Bekiruşağı Mahallelerini ziyaret etti.
Bekiruşağı Mahalle Muhtarı Hıdır Demirkaya yapılan yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, mahallesi ile ilgili sorun ve talepleri iletti.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak söz alan mahalle muhtarları, “Yapılan yol çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kasımuşağı ve Tataruşağı Cumhuriyet tarihinden beri daha asfalt görmemişti, sizlerin sayesinde asfalt gördü, teşekkür ediyor, çalışmaların devamını bekliyoruz” dediler.

“Bu memlekette birlik ve beraberliği muhafaza etmek en temel görevimizdir”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde yürütmekte olduğu yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler vererek, “Nefes alırken gökyüzü nasıl ayrım yapmazsa, güneş ısısında nasıl ayrım yapmaz ise bizim hizmet anlayışımızda şemsiyemiz gökyüzüdür. 2 yıl içerisinde Malatya’da susuz, asfaltsız ve kanalizasyonsuz hiçbir yer kalmayacak. Koymuş olduğumuz hedefin Covid 19 ve depreme rağmen yüzde 70’ini gerçekleştirdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kırsal kesimde bin 200 kilometre yol yapıldı. Bu bir rekordur. Yol medeniyettir, medeniyeti bütün vatandaşların ayağına götürmekte bizlerin sorumluluğundadır.
Bu memlekette birlik, beraberlik, dirlik düzeni ve bütünlüğü muhafaza etmek en temel görevimizdir. Benim en büyük projem sosyal entegrasyonu sağlamak, insanların kucaklaşması projesidir. Yol, asfalt, kanalizasyon birlik ve beraberlik olduktan sonra her zaman yapılır ve çözülür. Allah’a şükür kaynak sorunumuz yoktur. Bu sizlerin sevgilerinin kattığı bereketin timsalidir. Hacı Bektaş Velilerin, Pir Sultan Abdalların, Yunus Emrelerin, Mevlanaların bereket eli buradadır. Müsterih olunuz. Birlik beraber ve kardeşlik içerisinde birbirinizi sevin. Şeyh Edebali Azminden dönme, çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil. Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanları yaşat ki, devlet yaşasın! diyor.
Bu hizmetlerimizin, Akçadağ İlçemize ve mahalle sakinlerimizin tamamına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Kozluca ve Ören mahallelerini de ziyaret etti. Burada da vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Gürkan ayrıca, mahalle sakinlerine çeşitli hediyeler verirken, talepleri hakkında ilgili birimlere anında talimat vererek sonuçlandırılmasını da istedi.

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