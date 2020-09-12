Kızılay, doktora saldırıyı kınadı

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Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek’ e görevi başında iken hasta yakınları tarafından saldırıda bulunuldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Genel Cerrahi hocamız Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek'e görevi başında yapılan saldırıyı lanetliyorum. Adli süreç başlatılmıştır. Sağlık personeline yönelik şiddet toplumumuzun yüz karasıdır, son bulmalıdır” dedi.

Rektör Kızılay, “Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek’ e görevi başında iken hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulduğu bize iletildi. Şimşek’in saldırı sonrasında odasına gidip kapıyı kilitlediğinden temas saldırısı olmadığı, bu nedenle gözaltına alınan yoktur. Ancak şahıslar hakkında şikayetçi olundu ve adli süreç başlatıldı” dedi.

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