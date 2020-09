Gürkan’dan eğitim vurgusu

Malatya Milli Eğitim Müdürü iken Ankara’ya atanan Ali Tatlı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Gürkan’ı makamında ziyaret eden Ali Tatlı, “6 yıl 4 aydan beri Malatya’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptım. Başkanımız hem öğretmen kimliği ile hem de belediye başkanı olarak ilin eğitimine bir bütün olarak daima katkıda bulundu. Hep yanımızda oldu. Sayın Başkanımızı her zaman bir milli eğitimci olarak gördük. Gürkan bizim öğretmen abimizdir. İnşallah Başkanımız bundan sonra da her zaman eğitim camiamıza destek verecektir. Tekrar katkılarından dolayı bir öğretmen abi olarak bizlere rehberlik etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Gürkan’dan teşekkür

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın ziyaretinden onur duyduğunu söyleyerek, birlikte çalıştıkları sürece kendilerinin çabalarını da bizzat gördüklerini belirtti.

Başkan Gürkan, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Yaklaşık 6 buçuk yıla yakın bir süredir beraber çalıştık. Her zaman çözüm odaklı çalışan bir Milli Eğitim Müdürümüzü gördük. Malatya’daki eğitim standartlarının daha üst segmente çıkartılması noktasında büyük çabalarını gördük. Tabi birlikte çalıştığımız dönemde ortak paydaş olarak güzel işlere imza attık. Şimdiki süreçte de Milli Eğitim Müdürlüğü binası için söz aldık. Bu süre içerisinde de oranın ahşap yapısını öne çıkararak, oranın bir kültür kazanımı olarak Malatya’mıza kazandırılmasına ve diğer yandan da şuanda eski Ticaret Lisesi olarak bulanan bölgede ve Milli Eğitim ek binası olarak kullanılan yerde bir hükümet meydanı çalışmamız oldu. Bu çalışmaları Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte yürüttük. Çalışmalar protokol aşamasına geldi. Tabi bu süre içerisinde yaptığı hizmetlerden, birliktelik ve sosyal ilişkiler açısından Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette Başkan Gürkan, günün anısına Tatlı’ya Arslantepe’nin sembolü Arslan heykeli hediye etti.

