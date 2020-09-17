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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş, Yoncalı Barajında incelemelerde bulundu

İHA

Vali Baruş, Yoncalı Barajında incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinin verimli arazilerini suya kavuşturacak olan Yoncalı Barajında incelemelerde bulundu.
Vali Aydın Baruş, beraberinde DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş ve DSİ 92 Şube Müdürü Arif Tüfekçi ile birlikte Yoncalı Barajında incelemelerde bulundu. Sulaması Projesi kapsamında yaklaşık 17 bin 407 hektar alanın sulanmasını sağlayacak olan Yoncalı Barajı ile İsale Tüneli ve Tünel Segmentleri Yapım Fabrikasını ilk olarak incelemelerde bulunan Vali Baruş, burada yetkililerden ayrıntılı brifing aldı. Daha sonra tünel segmentlerinin yapımının sağlandığı fabrikaya geçerek tünelde kullanılan beton plakaların yapım aşamalarını inceleyen Baruş, ardından isale tünelini kazarak yaklaşık 45 metre ilerleyen TDM (Tünel Delme Makinesi) cihazının içerisinde tünelin yapım aşamaları hakkında da yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde gözlemledi.
DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar tünel alanında yaptığı konuşmada, “Bu projeler Malatya'nın ve ülkemizin geleceği için önem arz eden projeler. Bunların bir an önce tamamlanıp faydaya dönüştürülmesi en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda yüklenici firmamız, DSİ çalışanlarımızla birlikte gece gündüz 3 vardiya şeklinde bu çalışmaları yürütmek suretiyle inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Arguvan ovasındaki arazileri sulayacak bu projeyi 2023 yılına kadar sulaması ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Vali Aydın Baruş ise isale tünelinde çalışmaların sürdüğünü belirterek “Bu cihazın tünel kazacağı uzunluk yaklaşık 8,6 kilometre, tünelin toplam uzunluğu da 9 kilometrenin üzerinde. Dolayısıyla çok büyük bir inşaat. Burası barajdan gelecek suyu aktaracak bir tünel. Bu tünel bitmeden zaten barajın işletmeye alınması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki çalışma çok büyük önem taşıyor. Buradaki makina gördüğünüz gibi gerçekten teknoloji harikası ve kurulması bile çok büyük zahmetler gerektiren büyük bir makine. TDM cihazı bir taraftan tüneli açarken diğer taraftan da tünelin etrafına beton plakaları yerleştiriyor ve böylece aynı zamanda hem açma çalışması hem de tünelin inşaat çalışması devam ediyor. Yoncalı projesi hem Arguvan için hem Malatya için hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli bir proje” diye konuştu.
Yaklaşık 17 bin hektar tarım alanının sulamaya kavuşacağını ifade eden Baruş, “Bu çalışma bittiğinde yaklaşık 17 bin hektar alan, hatta bunun üzerinde bir tarım alanı sulamaya kavuşacak. Çiftçimiz burada alternatif ürün yetiştirebilme, hatta senede iki ürün yetiştirme imkanına sahip olacak. Yöreye hem zenginlik gelecek, hem verim gelecek, hem de Malatya, Türkiye'nin tarımsal üretimine çok büyük katkı yaparak çok büyük bir anlam kazanmış olacak. İnşallah kazasız belasız bu çalışma önümüzdeki yaklaşık bir buçuk iki yılda tamamlanır. Ondan sonra da barajımızı sulama projesi ile birlikte yürüterek birkaç yıl içerisinde suyu toprakla kavuşturarak hedef 2023 diyoruz. 2023 senesinde buradan su akıtmak ana hedefimiz” ifadelerine yer verdi.
Son olarak yapımı devam eden Yoncalı Barajı İnşaat alanına geçen Vali Aydın Baruş’a, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar tarafından 93 metre yüksekliğindeki barajın gövde imalatlarının tamamen bitirilmiş olduğu, baraj rezervuarını oluşturan ön yüz beton kaplama işleminin devam ettiği bu iş ve işlemlerin ardından baraj inşaatının son bulacağı belirtildi.

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