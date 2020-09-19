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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den Ahilik Haftası ziyaretleri

İHA

Güder’den Ahilik Haftası ziyaretleri

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahilik Haftası dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1420 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek, Ahilik Haftasını kutladı.
“Başkanımız esnaflara büyük destek veriyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in esnaf ve sanatkarlara büyük destek verdiğinin altını çizen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in Ahilik dergahını ziyaretinizden dolayı esnafım adına teşekkür ediyorum. 1987’den beri bu kurumun içinde olan bir kardeşinizim. Malatya’da Ahilik kültürü o dönemlerde iki yılda bir olurdu. Biz, ahilik haftalarını sanayide yapardık. Bu sene hastalıklarından dolayı ertelenmiş oldu. İnşallah gelecek yıllarda hastalığın bitmesi ile yine sanayi siteleri içerisinde ahilik dergahımızı kutlayacağız. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Esnafımıza verilen desteği de biliyoruz. Bu süreçte esnaflarımıza 86 milyon para verildi. Devletimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu hastalık biran önce son bulur ve esnafımızın önü açılır. Bu sıkıntıları aşarsak eğer 23 ay içerisinde feraha ulaşırız. Başkanımızın bizlere verdiği emeği biliyoruz. Osman Başkanımızın esnaf ve sanatkarları çok sevdiğini herkes biliyor. Başkanımız esnafımıza büyük destek veriyor. Başkanımıza bu ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Ahilik bir yaşam biçimidir”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ahilik haftası Malatya’da her yıl dolu dolu kutlanırdı ama pandemiden dolayı bu yıl herhangi bir kutlama yapamadık. Ahilik bir yaşam biçimidir. Ahilik bir terbiyedir. Ahilik bir gelenektir. Çünkü ahiliğin içerisinde yanlış yapmamak ve doğruluk var. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de, ahilik kültürünü yaşatmak isteyen birisi. Esnaf büyük bir sıkıntı içinde. Malumunuz bir deprem yaşadık ve esnaf sıkıntı gördü. Bu zaman diliminde Belediyelerimiz, Valiliğimiz ve Hükümetimiz esnafımızın yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Fakat esnafımızın bazı talepleri var. Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz yeni bir paketi uzun vadeli esnaflara vermesidir. Biz yıllarca devletimize katkıda bulunduk. Devletimizde bize 1 yıl destek versin. Millet tanıdıklarından bir şeyler alıyordu, şimdi onlarda bitti. İnsanların karnını doyuramazsanız, insanları mutlu edemezsiniz. Memleketin temel taşı esnaftır. Esnaf sanatkarlarımızı yalnız bırakmayalım. Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Biz hep biriz, hep beraberiz ve bütünüz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ‘Ahilik bizim kültürümüzdür’ diyerek pandemi nedeniyle bu yıl etkinliklerin düzenlenmediğini anımsattı.
Ahilik geleneğinin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade eden Güder, “İnsanların birbirini sahiplendiği, birbirlerinin yardımına koştuğu ve şefkat elini uzattığı bir geleneğe sahibiz. Ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişmektedir. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” dedi.
Esnafların toplumun lokomotifi ve temel yapı taşları olduğunu dile getiren Güder, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Esnaf olmadan hayat olmaz. Esnaf olmadan ticaret olmaz. Esnaf olmadan geçim olmaz. Bunlar toplumun olmazsa olmazlarıdır. Esnafımıza devlet olarak, hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bugüne kadar sahip çıktık, bundan sonrada sahip çıkmaya devam etmemiz lazım. Nasıl ki İslam insanların hayatına girdiğinde insanlarda bir değişim ve dönüşüm başlatıyor ise ahilik kültürü de insanların hayatına girdiğinde insanların hayatında başkalarına örnek olacak bir hayat tarzını bir yaşam şeklini getirmiş. Bizi örfüne ve kültürüne hakim olan insanlardan eylesin. Bazı egemen güçler şimdi diyorlar; insanlar X kuşağıdır, Y kuşağıdır, Z kuşağıdır. Sanki bugüne kadar milleti parçaladıkları yetmiyormuş gibi bugün de çocuklarımızı evlatlarımızı parçalamaya çalışıyorlar. Biz ne X kuşağı ne Y kuşağı ne Z kuşağıyız. Biz hep biriz, hep beraberiz ve bütünüz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte şehrimizi imar edeceğiz. Başkanlarım şahsında tüm esnaf ve sanatkarımızın ahilik haftasını tebrik ediyorum. Ahiliğin kültürünü gerçekten yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Rabbim hayırlı işler ve helal kazançlar ihsan etsin”

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