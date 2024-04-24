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        Malatya'da lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenlendi

        Malatya'da Yeşilyurt Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:25
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        Malatya'da lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Malatya'da Yeşilyurt Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderilecek.

        Okulun bahçesindeki kermesin açılışında konuşan Okul Müdürü Nuri Yanbay, amaçlarının Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek, bir nebze de olsa destek olmak olduğunu söyledi.

        Kermese beklentilerinin üzerinde bir ilgi, yoğunluk ve destek olduğunu aktaran Yanbay, "Tüm öğretmen, öğrenci ve velililerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kermese, Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileriyle öğretmenler katıldı.

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