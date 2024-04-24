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        Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu

        Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronu yardımıyla bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:19
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        Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu
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        Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronu yardımıyla bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilyurt ilçesinde çalınan ve piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan iş makinesinin bulunması için çalışma başlattı.

        Bahçelik bir alanda gizlendiği belirlenen iş makinesi, İHA Büro Amirliği ekiplerinin dron yardımıyla 1 saatlik arama-tarama çalışması sonucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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