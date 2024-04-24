Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu

Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronu yardımıyla bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilyurt ilçesinde çalınan ve piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan iş makinesinin bulunması için çalışma başlattı.

Bahçelik bir alanda gizlendiği belirlenen iş makinesi, İHA Büro Amirliği ekiplerinin dron yardımıyla 1 saatlik arama-tarama çalışması sonucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.