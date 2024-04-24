Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.
M.B. idaresindeki otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda bulunan Ç.B'ye çarptı.
Ağır yaralanan Ç.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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