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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:14
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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

        M.B. idaresindeki otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda bulunan Ç.B'ye çarptı.

        Ağır yaralanan Ç.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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