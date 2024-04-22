Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, programda, çocuklarla bu anlamlı günde bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Dağaşan, çocukların gülümsemesinin ülkenin varlığının ve özgürlüğünün sembolü olduğunu ifade etti.

Kadın Doğum ve Çocuk Binası Ameliyathane Sorumlusu Lale Figen Tuna da her çocuğun mutlu olmasını istediklerini dile getirdi.