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        Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt kurtarıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:04
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        Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt kurtarıldı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Ayağından yaralı olan kurt Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerince boynuna özel bir aparat geçirilerek kanaldan çıkarıldı.

        Kurtarılan hayvanın tedavisi için Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına bırakıldığı oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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        Galeri

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