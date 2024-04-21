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        Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:25 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:25
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        Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Plakası öğrenilemeyen, H.M.E'nin (46) kullandığı otomobil, Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarı TÜVTÜRK Kavşağı'nda N.Y. (68) yönetimindeki hafif ticari araç ve F.G. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler H.M.E. ve N.Y. ile araçlarda bulunan A.F.E. (72) ve M.E. (74) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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