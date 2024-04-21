Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Turgay Pusat yönetimindeki 44 ADN 137 plakalı hafif ticari araç ile Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halindeyken ters yönden gelen Ali Konca kontrolündeki 42 ARN 164 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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