Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Malatya'da kent protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsızlık hususunda milletin her daim dik durduğunun tüm dünyaya ilanı anlamına geldiğini belirtti.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu özel bayramda çocukların ölmediği, yetim ve öksüz kalmadığı daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için insanlık olarak daha çok çalışmalı ve gayret göstermemiz gerektiğini aktaran Er, "Çocuklarımızın, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hakim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit de egemenliğin ve istiklalin simgesi olan 23 Nisan 1920'nin önemini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklarımıza verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Çocuklarımız güldüğü zaman, mutlu olduğu zaman biz de güleriz, bütün bir dünya güler." değerlendirmesinde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın da Türk milletinin bir asır önceki mücadele azmi ve kararlılığının bugün de muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme hedefiyle verilen çabaların en güçlü ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hedeflediği şekilde çocukların ölmediği, gökyüzüne bomba korkusuyla değil umutla bakabildiği bir dünya istediklerini belirten Taşkın, "Türk milletinin egemenliğini temsil eden, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temel taşı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hakkının bütün bir ülkeye verildiği bu günde bizlere düşen görev teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutladıklarını anlatarak, "Bu güzel günde, tüm vatandaşlarımızın ve yarının büyükleri çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün ecdadımızın birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiği, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına milli iradeyi hakim kılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirdiği ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihtir." açıklamasında bulundu.