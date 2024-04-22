Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

        Malatya'da kent protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da kent protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsızlık hususunda milletin her daim dik durduğunun tüm dünyaya ilanı anlamına geldiğini belirtti.

        Sadece Türkiye'de değil tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu özel bayramda çocukların ölmediği, yetim ve öksüz kalmadığı daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için insanlık olarak daha çok çalışmalı ve gayret göstermemiz gerektiğini aktaran Er, "Çocuklarımızın, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hakim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit de egemenliğin ve istiklalin simgesi olan 23 Nisan 1920'nin önemini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklarımıza verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Çocuklarımız güldüğü zaman, mutlu olduğu zaman biz de güleriz, bütün bir dünya güler." değerlendirmesinde bulundu.

        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın da Türk milletinin bir asır önceki mücadele azmi ve kararlılığının bugün de muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme hedefiyle verilen çabaların en güçlü ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hedeflediği şekilde çocukların ölmediği, gökyüzüne bomba korkusuyla değil umutla bakabildiği bir dünya istediklerini belirten Taşkın, "Türk milletinin egemenliğini temsil eden, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temel taşı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hakkının bütün bir ülkeye verildiği bu günde bizlere düşen görev teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutladıklarını anlatarak, "Bu güzel günde, tüm vatandaşlarımızın ve yarının büyükleri çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün ecdadımızın birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiği, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına milli iradeyi hakim kılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirdiği ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihtir." açıklamasında bulundu.

        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de milli iradenin ve egemenliğin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihin en önemli dönüm noktasında umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin karargahı olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
        Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
        Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
        Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması
        Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması
        Vali Yazıcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Vali Yazıcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt kurtarıldı
        Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt kurtarıldı
        Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı