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        Vali Yazıcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:40
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        Vali Yazıcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edilişinin yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Geleceğin teminatı olan çocukların, sevgi, barış ve kardeşliğin temsilcileri, bugünlerin umudu, yarınların güvencesi olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gururu ve huzuru içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün onlara verilen önemin tezahürü olmuş, dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir. Bu doğrultuda çocuklarımız için şehitlerimizin mirası vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum."

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