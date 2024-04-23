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        Malatya'da jandarma personeli çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

        Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:47
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        Malatya'da jandarma personeli çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
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        Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Battalgazi ilçesindeki Hatunsuyu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle kutladı.

        Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan jandarma personeli, çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve balon hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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