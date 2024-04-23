Malatya'da jandarma personeli çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan jandarma personeli, çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve balon hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Battalgazi ilçesindeki Hatunsuyu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle kutladı.

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