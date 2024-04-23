Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

        Malatya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı.

        Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya, Diyarbakır ve Antalya'da "Hazro Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Örgütün, Malatya, Adıyaman ve Bayburt'ta 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosu hırsızlığı suçunu işlediği tespit edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
        Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek

        Benzer Haberler

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
        Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
        Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
        Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
        Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
        Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması
        Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması
        Vali Yazıcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Vali Yazıcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt kurtarıldı
        Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt kurtarıldı