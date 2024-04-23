Malatya merkezli suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Malatya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı.
Malatya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya, Diyarbakır ve Antalya'da "Hazro Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Örgütün, Malatya, Adıyaman ve Bayburt'ta 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosu hırsızlığı suçunu işlediği tespit edildi.
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