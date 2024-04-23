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        Malatya'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:52
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        Malatya'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Karakaya Baraj Gölü'nde suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince cansız bedeni göletten çıkarılan kişinin Hasan Bora (55) olduğu belirlendi.

        Bora için yakınlarının 20 Nisan'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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