Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Malatya'nın Kale ve Doğanşehir ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Malatya'nın Kale ve Doğanşehir ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Kale Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören İzollu İlkokulu bahçesinde devam edildi. Öğrenciler şiirler okudu, folklor oyunları sergilendi.
Program öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı İhsan Koca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Seçkin Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, veliler ve öğrenciler katıldı.
Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu önünde Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ertuğrul Gazi İlkokulunda devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Çocuklar ve Doğanşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler kutlama programına katıldı.
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