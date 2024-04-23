Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ertuğrul Gazi İlkokulunda devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Çocuklar ve Doğanşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Malatya'nın Kale ve Doğanşehir ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

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