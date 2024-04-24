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        Doğanşehir'de 23 Nisan etkinliği çocuklara moral oldu

        Malatya'da Doğanşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konteyner kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:47
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        Doğanşehir'de 23 Nisan etkinliği çocuklara moral oldu
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        Malatya'da Doğanşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konteyner kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Konteyner kentlerdeki çocuklar Nasrettin Hoca, palyaço, halk oyunları gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

        Kentte kuaförlük yapan Ramiz Toplu ise etkinlik kapsamında çocukların saçlarını kesti.

        Etkinliğe katılan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı konuşmada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. 23 Nisan'da böyle bir etkinlik yaptık. Bizlere katkı sunan Kuaför Ramiz Toplu'ya teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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