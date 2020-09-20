Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo esrar ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, bavula saklanmış 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler bavul sahibi olan ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-20 14:59:52



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