Tarımsal destekler için son başvuru 9 Ekim

Tarımsal destekler için son başvuru tarihinin 9 Ekim 2020 olduğu açıklandı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Tarım Kanunu'nun 19/g maddesine dayanılarak 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversite, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına ait AraştırmaGeliştirme (ArGe) projelerine tarımsal destekleme bütçesinden mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 Yılı ArGe Destek Programı Proje Çağrısına çıkılmış olup çağrı kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce 09 Ekim 2020 günü saat 18:00'e kadar proje başvuruları kabul edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.