Pandemi döneminde de bilimsel ve akademik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) ev sahipliğini yaptığı 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı başladı.

20 farklı ülke ve 90 üniversiteden yaklaşık 150 katılımcının olduğu 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansının (3rd International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials PCFM 2020) açılış töreni Malatya Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonunda başladı. Konferans MTÜ Uzaktan eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Pandemi ile mücadele konusunda alınan tedbirler kapsamında gerçekleşen Konferansın açılışına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara’dan MTÜ uzaktan eğitim sistemi üzerinden katılırken, salonda ise Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye temsilcileri, akademisyenler ve konferans katılımcıları katıldılar.

“Uluslararası bir üniversite olmayı yerel değerlerden kopmadan gerçekleştirmek istiyoruz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu yıl Covid19 nedeniyle konferansın online olarak gerçekleştirildiğini belirterek “Diliyor ve yürektin istiyorum ki, önümüzdeki dönemde yine böyle bir toplantıda siz katılımcıları Malatya’da ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde misafir etmek isterim” dedi.

29 akademik birim ile eğitim ve bilimsel çalışmaları sürdürdüklerini belirten Rektör Karabulut, uluslararası üniversite olma hedefi olan bir şehir üniversitesi olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin en genç ancak en hızlı büyüyen üniversitesi olduklarını da vurgulayan Karabulut, “Aynı zamanda uluslararası bir üniversiteyiz. Kuruluşumuzun ikinci yılında 362 uluslararası öğrenci üniversitemizde kayıt hakkı elde etti. Hedefi uluslararası bir üniversite olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde bilim, insanlık ve dünya için katkı ve destek sunmak isteyen dünyanın neresinde olursa olsun tüm bilim insanları ve akademik kurumlarla işbirliğine hazırız. Üniversite olarak uluslararası bir üniversite olmayı yerel değerlerden kopmadan gerçekleştirmek istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.

“ Dünyayı ve sağlık alt yapısını çocuklarımızın yaşayacağı çağa göre hazırlamak zorundayız.”

Dünyanın bugün çok büyük bir salgınla karşı karşıya bulunduğunu ve bu salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Rektör Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın en önemli gündemi sağlık konusu oldu. Dünyada bilim dünyasının, en önemli gündemi sağlık ve sağlık sorunlarına çözüm, sağlıklı planlama konuları oldu. Sağlık sadece tıpçıların değil, bilim dünyasının ortak konusu oldu. Herkes kendi alanında çözümün ortağı olmaya çalışıyor. Salgın insan sağlığı üzerindeki etkileri kadar dünyadaki gelişmelere de etki yapmıştır. Covid19 salgını ilk değil, son salgın da olmayacak. Covid19 salgını ilk başladığında birçok bilinmeyenimiz vardı. Ama şimdi bildiğimiz tek şey, gelecekte yaşanması ihtimal salgınlara hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Dünyanın gelmiş olduğu nokta itibariyle; sağlık sorunları, çok hızlı bir şekilde alan değiştirebilme ve yıkıcı etkisini arttırarak uzun süre devam etme potansiyeline sahip olmuştur. Gelişen bu durum nedeniyle; sağlık artık dünya için, insanlık için, insanlığın geleceği için, bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Dünyayı ve sağlık alt yapısını çocuklarımızın yaşayacağı çağa göre hazırlamak zorundayız. Şimdi tüm dünya bilim adamlarının dayanışma göstermesinin, sorumlu hareket etmesinin zamanıdır, diyoruz. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi her türlü uluslararası işbirliğine hazırdır. Dünyanın neresinde olursanız olun, bilim için, insanlığın geleceği için gelin birlikte çalışalım.”

“İşbirliği değil, birlikte iş yapmak”

Rektör Karabulut’un ardından online olarak konferansa katılan TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’da bir konuşma yaptı. Avrupa Birliği’nde 2021 yılından itibaren yeni bir sürecin başlayacağını dile getiren Mandal, “Anahtar kelime işbirliği değil, birlikte iş yapmak. Bu ülkemiz için, özellikle pandemi döneminde en önemli ortam oldu” dedi.

Mandal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Komisyonunun 2021 yılından itibaren çok daha fazla gündemde tutmaya çalışacağı, daha fazla etki odaklı bir süreç yönetimini biz de 2018 yılından itibaren Türkiye’deki araştırma ekosisteminde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bilgini üretim sistemleri değişiyor. Yeni bilgi yöntemi ve yeni insan kaynakları yöntemlerini geliştirmeye ihtiyaç var. Yeni bilgi üretiminde kastımız şu, proje desteklerini bireysel proje desteklerinin ötesinde daha fazla ülkemizin ihtiyaç duyduğu dünya ile rekabet ölçüsündeki boyutlarda belirlenmiş alanlarda platformlar halinde süreçleri desteklemek. Birlikte geliştirme yaklaşımı ile her kurumun görevini yapmasının ötesinde platformun başarısının sorgulanacağıdır."

2224 Eylül tarihleri arasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansında online ve pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yüz yüze yapılacak. 200 sözlü ve poster bildirinin yer aldığı konferansın online kısımları MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden yapılacak.

