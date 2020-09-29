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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'a tarihi kentler birliği ödülü

İHA

Yeşilyurt'a tarihi kentler birliği ödülü

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesinin ‘ Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projesi çatısı altında ‘Restorasyon ve Dönüşüm’ projeleri ile 44 Yıl Hatır Kahve Konağı, Tarihi ve Kültürel Miras Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasında Başarı Ödülüne layık görüldü.
Yeşilyurt Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Miras Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasına Tarihi Yeşilyurt Konakları ‘Restorasyon ve Dönüşüm’ ile 44 Yıl Hatır Kahve Konağı projesiyle katılırken, jüri heyetinin yaptığı teknik değerlendirmelerin ardından her iki proje başarı ödülüne layık görüldü.

“Ödüller, özel yatırımlarımızın daha değerli hale gelmesini sağlıyor”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı’nın tarihi dokusu, yöresel lezzetleri ve doğal zenginliklerini iç ve turizme kazandırmak adına başlattıkları‘Restorasyon ve Dönüşüm’ projelerinin yanı sıra kahve kültürünü yansıtan 500 farklı objenin yer aldığı 44 Yıl Hatır Kahve Konağının özel bir ödüle layık görülmesinin sevincini yaşadıklarını ifade ederken, verilen ödüllerin hayata geçirdikleri yatırımları daha değerli bir hale getirdiğini sözlerine ekledi.
Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Yeşilyurt Konaklarının birçoğunu satın alıp kamulaştırdıktan sonra restorasyon çalışmalarına tabi tuttuklarını ifade eden Başkan Çınar,
“Çırmıhtı’mızın tarihini yeniden ayağa kaldırıp, bölgemizin kendisine has tarihi, medeniyeti ve kültürünü günümüzden geleceğe taşımak adına Tarihi Yeşilyurt Konaklarının bulunduğu Lezzet Caddemizde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Her biri kültürel zenginliklerimizi yansıtan Tarihi Konaklarımızı farklı fonksiyonlar yükleyerek, buradaki tarihin canlı bir şekilde yaşanmasını ve herkesin buradaki eşsiz güzellikleri yakından görmesini sağlıyoruz. Butik Otel’den Yöresel Ürünler Restorantına, Kafeteryadan Mutfak Sanatları Merkezine, 44 Yıl Hatır Kahve Konağından Kadın Kooparatifine, Kent Belleği ve Gastronomi Müzesinden Tekstil Müzesine, sokak sağlıklaştırılmalarından cephe yenilemelerine kadar geniş yelpazede restorasyon ve dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Üzerinde büyük bir özenle durduğumuz restorasyon projelerimizin ülke çapında ve sonrasında dünyada daha yakından tanınması adına tanıtım faaliyetlerimizin yanı sıra yarışmalara katılmayı da ihmal etmiyoruz. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Miras Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasına restorasyon ve dönüşüm projelerimizin yanı sıra kahve kültürümüzün gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak adına kurduğumuz 44 Yıl Hatır Kahve Konağı ile katıldık. Jüri heyetinin yaptığı değerlendirmelerin ardından her iki projemizin Başarı Ödülüne layık görülmesinin sevincini yaşıyoruz. Bölgemizin kültürünü, tarihi ve yöresel lezzetlerini doğru ve planlı yatırımlarla günümüzden geleceğe taşımak adına yürüttüğümüz farklı ve dikkat çekici projelerimizin ülke çapında yakından takip edilip, özel ödüllere layık görülmesi bizleri gururlandırmaktadır. Projelerimizi başarı ödülüne layık gören Tarihi Kentler Birliği Başkanımıza, Yönetim Kuruluna ve Jüri Heyetine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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