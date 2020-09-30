Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Durulova Mahallesi, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alındı.
Akçadağ İlçesi İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından karar alınarak, Akçadağ İlçesi Durulova Mahallesi’nde Covid19 hastaları bulunması nedeniyle, 30 Eylül günü saat 12,00’den itibaren 14 günlük karantina uygulanması istendi.
Sözü edilen mahallede 14 gün karantina uygulanacak.
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