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Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu

DHA

Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binanın boşluğunda bir erkek cesedi buldu. 
Olay, gece yarısı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Kavukçuoğlu Sokaktaki bir binanın son katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis hareket geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, arama yaparken, binanın boşluğuna sıkışmış hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu fark etti. Olay yerine takviye polis ekipleri çağrılarak, sokağın her iki girişi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çağrılan itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimliği bulunan cesedin Ensar Taner (32) olduğu ortaya çıktı. Taner'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kumar oynatılan işyeri mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-09 00:29:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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