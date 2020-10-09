Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 947 altın sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, MalatyaElazığ karayolu üzerinde oluşturdukları yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir yolucunun üzerinde arama yaptı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 947 altın sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-09 14:46:48
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