“İki Devlet Tek Millet” için pedal çevirdiler

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınamak, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini desteklemek ve farkındalık oluşturmak için “İki Devlet Tek Millet, Bu Kardeşlik İlelebet” sloganı ile bir bisiklet turu düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Söz konusu program kapsamında Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşının arka arkaya okunması ile duygusal anlar yaşandı. Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, düzenlenen programın özel ve anlamlı bir program olduğunu belirtti. Gürkan, içinde bulunan coğrafyanın pahalı bir coğrafya olduğunu söyleyerek, tarih boyunca değişik medeniyetlerin, uygarlıkların ve kültürlerin izlerini taşıdığını bildirdi. Gürkan, “Yaklaşık 2 bin yıla yakın bir süre atalarımız bu topraklara gelmiş bu toprakları vatan tutmuştur. Biz Malatya’yı tarif ederken Anadolu’yu Anayurt Yapan destan Şehir diye tabir etmekteyiz. Atalarımız 600’lü yıllarda buraya gelmişler ve yerleşmişler. Anadolu coğrafyasını Türk yurdu olarak tescil etmişlerdir. Gönül coğrafyamızın çok geniş olduğunu dile getiren Gürkan, “Anadolu topraklarını sadece 780 bin metrekare ile sınırlandırmayın. Orta Asya’dan, Adriyatik Denizine, Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya kadar Türk Coğrafyasıdır. 16 büyük Türk İmparatorluğu kurulmuştur. Cihanşümul olan devletimiz her gittiği yerde değişik medeniyetler, uygarlıklar ve soydaşlar bırakmıştır” dedi.

Azerbaycan’da kardeşlerimizin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Gürkan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal alanı dışına çıkmadıklarını, sivilleri vurmadıklarını kendi haklı mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Karabağ’ın Azerbaycan’ın kadim toprağı olması temennisinde bulunan Gürkan, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz ayağa kalkmış, kıyama durmuş ve inşallah işgal edilen topraklarını işgalcilerden temizleyeceklerdir. Ermenilere bir fırsat verelim dediler ama maalesef Ermeniler bunun kıymetini bilmediler. Kardeşlerimiz savaşı Karabağ’ın dışına yaymadılar. Karabağ’ın bir an önce Azerbaycan’ın kadim toprağı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“Cumhurbaşkanımız dünya 5’ten büyüktür demişti”

Gürkan, “ Bu ay içerisinde Cumhuriyet Bayramımızın 98 yılını kutlayacağız. 98 yıl önce bu ülke işgal altındaydı. O zaman Gazi Mustafa kemal Atatürk ne dedi, Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana terk edilmeyecektir diyor. Cumhurbaşkanımızda ne diyor bizim gönül coğrafyamız Avrupa içlerinden, Balkanlara, Kuzey Afrika’da Suriye’de, Irak’ta, Orta Asya’da ve Kafkasya’da bizim gönül coğrafyamızdır” ifadelerini kullandı.

Gürkan, “İnancımızın gereği olarak her zaman mazlumların yanında olmalıyız. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya beşten büyüktür sözünde “Şer güçler Kuzey ırak, Suriye’de, Ege’de, Libya’da, Akdeniz’de harekete başladılar, bizim gücümüz onların nifak ve fesatlarını yerle yeksan edecektir” dedi.



“29 Ekim kutlamalarıyla dosta ve düşmana mesaj vereceğiz”

Bu yıl Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Cumhuriyet bizim için çok önemlidir. Mazlum milletler içerisinde özgürlük ışığının yakıldığı yer Milli Kurtuluş Savaşıdır. Ondan sonrada Dünya Milletlerinin kurtuluş mücadelelerine rol model olmuştur. 98. Yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte büyük bir coşku içerisinde ve bize yaraşır şekilde bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Dosta ve düşmana o yürüyüşle bir mesaj vereceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimize bir işaret vereceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ise Azerbaycan’lı şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Bir millet, iki devlet” sözüne atıfta bulunarak, Azerbaycan ve Türkiye’nin birçok ortak noktada bulunduğunu söyledi. Karabağ’ın Osmanlı döneminden bu yana kanayan bir yaramız olduğunu dile getiren Artan, Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesi’nin zamanında Azerbaycan Karabağ’dan kaçmak zorunda kalan kardeşlerimiz için kurulan bir yer olduğunu ifade etti. Artan, “Sultan Abdulhamit’den Recep Tayyip Erdoğan’a kadar biz biliriz ki, oradaki kardeşlerimiz ile birlikte bizler bir ananın iki oğluyuz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici de, Azerbaycan’a seslerini duyurmak ve orada yaşayan kardeşlerimize destek olmak amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Bisiklet Çalışma Grubu olarak sosyal, kültürel ve milli değerleri ilgilendiren her konuda farkındalık uyandırmak amacıyla programlar düzenlediklerini vurgulayan Ekici, “ Bizlere destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, Malatya Kent Konseyine ve bisiklet sever herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aslen Azerbaycan’lı olan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vafalı Ansarov Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Azerbaycan Bayrağı ve Türk Bayrağı takdim etti. Ansarov, Bahtiyar Vahapzade’nin “Azerbaycan Türkiye” şiirini okuyarak hem çok buruk hem de çok gururlu olduğunu söyledi. Ansarov, farkındalık uyandıran çalışma için Büyükşehir Belediyesine ve Kent Konseyine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan bisiklet turu, İnönü caddesi, Kışla Caddesi, Kanalboyu ve Kernek Meydanı güzergâhları boyunca devam etti. Güzergâh boyunca vatandaşlar alkışlar ile destek verirken araçlı sürücüler ise korna çalarak destek verdiler.

