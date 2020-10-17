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Battalgazi güzelleştiriyor Özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirildi

İHA

Battalgazi güzelleştiriyor Özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirildi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu özel sera alanında ‘Süs Lahanası’ üretimine başladı. İlk etapta üretilen 25 bin kök süs lahanası, Battalgazi Belediyesi park ve sosyal alanlarında dikimi gerçekleştirilecek.
Atıl durumda bulunan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı ekonomiye kazandıran Battalgazi Belediyesi, oluşturduğu özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen süs lahanaları, Battalgazi Belediyesi park ve sosyal alanlarında dikimi gerçekleştirilecek. Şehir merkezlerini güzelleştirmek için harcanan milyonlarca paranın önüne geçerek kendi süs bitkisi ihtiyacını kendisi üreten Battalgazi Belediyesi, kışa dayanıklı süs lahanalarının yanı sıra Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok süs bitkileri de yine bu alanda üretimini sağlayacak. Örnek bir çalışmaya imza atılan proje ile süs lahanası yetiştiren ekiplerin bu çalışması büyük takdir toplarken, üretilen ürünlerin kısa süre içinde toprakla buluşacağı kaydedildi.
Öte yandan, Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin de, mevcut saha içinde oluşturulan atölyelerde üretim yapabilecek. Kadın Kooperatifi üyelerinin atölyelerde üreteceği yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedefleniyor.

Başkan Güder: “Battalgazi belediyesi kendi ihtiyacını kendi karşılıyor”
Battalgazi Belediyesi’nin kendi ihtiyacının kendisinin karşıladığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bilindiği gibi Battalgazi ilçesi tarım ilçelerinden bir tanesi. Battalgazi’nin iklimi Malatya merkezi ile değerlendirdiğimizde farklı bir iklim havasına sahip. Bizlerde bunu göz önünde bulundurarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Belediyemize ait olan fakat kullanılmayan alanımızda sera alanları oluşturarak, burada örnek uygulamaya imza atıyoruz. Bu iklim avantajını da kullanarak özellikle Malatya’mız da üretilmeyen veya seralarda üretilen ürünlerin değişik il ve ilçelerde yapılan üretimleri Battalgazi’mize getiriyoruz. Battalgazi dediğimizde tabi Malatya’nın yarısını kastediyoruz. Burada çok sayıda yeşil alanlarımız var. Bu yeşil alanlarının ihtiyaçlarının üretimini yine burada gerçekleştireceğiz. Şuanda dikime hazır hale getirdiğimiz 25 bin kök süs lahanasının dikim işlemini gerçekleştireceğiz” dedi.

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