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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli'ye duygulandıran hediye

İHA

Bakan Pakdemirli'ye duygulandıran hediye

Malatya AK Parti 7. Olağan Kongresine katılan Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada Malatya'ya geldiğinde kendisine verilen hediye nedeniyle çok duygulandığını belirterek, "İki jenerasyon millete hizmet etme yolunda bu siyasi kadrolarda hizmetimizi tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.
Malatya Yeni Belediye Binası yanındaki alanda yapılan AK parti Malatya 7. Olağan Kongresine katılan Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Havaalını'nda kendisine verilen 2 hediyeye çok duygulandığını kaydetti. Turgut Özal döneminde bakanlık yapan babası Ekrem Pakdemirli ile Turgut Özal'ın, kendisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı tabloların hediye edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Havaalanından iner inmez tablo hediye ettiler, rahmetli Turgut Özal ve rahmetli babam. Birinde de Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ben. İki jenerasyon millete hizmet etme yolunda bu siyasi kadrolarda hizmetimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Özal’ı şahsen tanıma imkanım oldu. Çocuk olmama rağmen benle ilgilenirdi. Özal, teknolojiyi ve bilgisayarları tanımamın en büyük sebebidir" dedi.
Turgut Özal döneminde başlayan hizmet yarışının Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Özal’ın başlattığı hizmet yarışı devam ediyor. Türkiye gerçekten zincirlerini kırdı. Bize fakir ama gururlu gençlik. İngiltere gelir 8 gol atardı, umursamazdık. Şimdi Türkiye öyle bir yere geldi ki, çok önemli projelere imza atılıyor.
Kıbrıs’a 80 kilometre uzunluğunda suyun altında bir asma köprü kazandırıldı. Dünyada eşi ve benzeri yapılmamız bir proje oldu. Biz ülke olarak artık her konuda dünyanın en iyisine ve en güzeline hizmet eden projeler üretiyoruz" dedi.

"Kayısıda müdahale alımını başlattık"
Pakdemirli, Malatya denilince akla kayısı geldiğini belirterek, kayısıda müdahale alımına başlandığını hatırlattı. Pakdemirli, "Uzun bir çalışma döneminden sonra kayısı ile ilgili bir alım süreci yapabilir miyiz diye çalıştık. Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir işti. Cumhurbaşkanımız da destek oldu. İlk defa toprak Mahsulü Ofisi kayısı alımına başladı. Kükürtlü 21 TL’den, kükürtsüz 23 TL’den olmak üzere alımlara başladık. Söz vermiştik, sözümüzü de tuttuk. AK Parti hükümetleri öncesinde müdahale alımları vardı. Sadece alımlar vardı, destek yoktu. AK Parti hükümetleri döneminde ise sadece destek oldu. Müdahale alımları mümkün mertebe yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hem müdahale alımlarını hem de desteği devreye aldık. Bunu da devam ettiriyoruz Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak, 22 milyara çıkardık" şeklinde konuştu.

"Tarımsal Gayri Safi Hasıla 276 milyara çıktı"
Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tarımsal gayri safi hasılanın arttırıldığını belirterek, "Son 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız, yüzde 45 artarak, 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi. Destek bizden, gayret sizden bereket Allah’tan. Kabineye atanmamla beraber kendime söz vermiştim. Amacımız sahada hiçbir ürünle alakalı zarar eden müstahsil bırakmamaktı. 2019 yılında bunu da gerçekleştirdik.2020’de de pandemiye rağmen, bunları bir bir gerçekleştirdik. 2020’de Malatya’ya 90 milyon Tl destek verdik. 18 yılda, 3.2 milyar TL destek verdik. Bugünün parasıyla 18 yılda 50 milyon hibe verdik. Malatya’da orman ile3 milyarın üzerinde yatırım yaptık. 10 baraj bir gölet yaptık, 10 baraj daha yapacağız. 400 bin dekar alanı sulamaya açtık, 76 milyon fidan diktik. 4 bal ormanı ve 3 mesire yeri inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Gıdanı koru kampanyası için çağrıda bulundu
Bakan Pakdemirli, geçen yıl gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes Kampanyası'nın bu yıl da süreceğini kaydederken, yeni bir kampanyaya daha başlanacağını ifade etti. Başlatılacak Gıdanı koru kampanyası ile ilgili detayları açıklayan Pakdemirli, "Hepiniz geçen sene” geleceğe nefes” kampanyamızı hatırlarsınız. Aynı gün, 1.2 milyon kişinin sahaya çıkıp, 4 saat içerisinde 13.8 milyon fidan diktiği Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından birini hep birlikte yaşadık. 11 Kasım’da tekrar geleceğe nefesi yaşayacağız, sahalarda olacağız. Bunun kadar önemli bir projemiz daha var. Gıdanı Koru kampanyası var. Öyle bir ecdattan geliyoruz ki, ekmeği yerde gördüğümüz zaman öper, alnına koyar ve bir duvarın üstüne koyardı. Refahın artışı ile beraber, biraz daha gıdamızı dikkatli kullanmadığımızı ortaya çıktı. Gıdayla ilgili bir problem yok. Üretilen 3 kilo gıdadan bir kilosu çöpe gidiyor. Biz de kampanya başlattık. Bu konudaki farkındalığı arttırmak istiyoruz. Sosyal medya üzerinden çeşitli yarışlar olacak. Tek isteğim sofranasahipçık.com adresine girip, gıdanızı atmayacağınız, planlı alışveriş yapacağınıza dair burada söz vermenizdir. Burada dünyada rekor kırma hedefimiz var. Toplumsal bilinçlenmeye de çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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