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Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü Gürkan: “Vatandaşlarımız evini, iş yerini bayraklarla donatmalı”

İHA

Cumhuriyet kortej yürüyüşü ilgi gördü Gürkan: “Vatandaşlarımız evini, iş yerini bayraklarla donatmalı”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dolu dolu bir program hazırlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Valilik tarafından gerçekleştirilen Anıta Çelenk Sunumu’ ndan sonra Mehteran Konseri, Bisiklet Turu, Türkiye ve Azerbaycan Bayrağı dağıtma organizasyonları gerçekleştirdi.
Törenlere Malatya Valisi Aydın Baruş ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Aslan katıldı.
Cumhuriyetin 97. Yılı kutlamaları Malatya’da coşkuyla başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi günün ilk programına ev sahipliği yaparak, belediye önünde mehteran konseri verdirdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen konser sonunda bisiklet topluluğu tarafından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla şehir turu atıldı. Günün ilk etkinliğine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları ve belediye personel katıldı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği kutlama programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Cumhuriyetin kurulduğu zorlu şartlardan bahsederek, “Biliyorsunuz 1914’te başlayan 1. Dünya Savaşı ve yedi cephede savaşan bir Osmanlı ve yedi düvele karşı savaşan bir Osmanlı Devleti. İşte bu süreç içerisinde Gazi Mustafa Kemal İstanbul’a geldiğinde ve İstanbul limanında İngiliz Donanmasını gördüğünde ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diye söyleyip, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadelemizi ve Milli Kurtuluş Savaşımızı başlatmıştır. Milli Kurtuluş Savaşımız yaklaşık 4 yıl sürmüş. Samsun’dan Havza, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve o Gazi Meclis 4 yıl sürecek Milli Kurtuluş Savaşı’mızı yöneten meclis olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu ifadesi çok önemlidir; ‘Hattı müdafaa yoktur, Sathı müdafaa vardır. Bu sathı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana terk edilemez’ diyor. Bu vatan kolay kurtulmadı. Bizler 780 bin km2’lik topraklarda rahat yaşıyorsak geçmişteki ecdadımızın her karış toprak için can verdiğini, her zerre toprak için kan döktüğünün bilinci içerisinde olmamız lazım. Biz dünü iyi hatırlayacağız, bugünü iyi anlayacağız, geleceğe de güzel miraslar bırakmak zorundayız. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet rejimi önemlidir. İnsanın insan gibi olması, özgür iradesini kendi yönetim anlayışına yansıtması yönetim şekline biz Cumhuriyet diyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’ ültimatomuyla 9 Eylül’de İzmir’de düşman denize dökülmüştür. Şuanda da içinde bulunduğumuz durumda yine etrafımızda Sevr’i tekrardan 100. Yılında canlandırma noktasında o mağfir güçler yine durmadan Türkiye üzerinde, Anadolu üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde hesaplar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da bunların karşısında dimdik durarak Dünya 5’ten büyüktür diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları 780 bin km2’dir ama gönül coğrafyası bunun çok üstündedir ifadesiyle geçmişte yaşadığımız değerlerin tekrardan inkişaf etmesini ve Anadolu ile Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hesap yapmak isteyenlerin geçmişten ders almazlarsa bir daha bir daha ders alacağını ifade etmiştir. Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Azerbaycan Bayrağı Belediyemiz binasında dalgalanıyor. Şu anda Azerbaycan ordusu ve kardeşlerimiz kahramanlık destanları yazarak işgal edilen topraklarını kurtarıyorlar. Bizlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Cenabı Allah inşallah nasip edecek ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal edilen topraklarını bir bir temizleyecekler” dedi.

Gürkan’dan vatandaşlara çağrı
Vatandaşlardan her yeri Türk Bayrağı ile donatmalarını isteyen Gürkan, “Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yıl dönümünü coşku ve sevinç içerisinde bütün Türkiye’de ve Malatya’da kutlanmasını diliyorum. Hemşerilerimize de bütün balkonlarına, pencerelerine bayraklarını asmalarını istiyorum. Cumhuriyet Bayramımızı biz çok daha coşku ve sevinçle kutlamaya hazırlık yapardık ama bütün dünyayı etkileyen küresel diye tabir ettiğimiz pandemi hadisesi ve covid bugün toplumda insanların birbirleriyle yakınlaşması noktasında bu salgının daha da ileriye gideceği için biz bu kutlamaları lokal şekilde kutluyoruz. 97 yıl önce bu memleketlerde neler yaşanmış onu da gençlerimize, yeni yetişen neslimize öğretmek, onlara anlatmak zorundayız. Bu destan cephede kanla yazılmış destan. Onun için bu memlekete hizmet edenle biz minnet duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı coşku içerisinde kutlayacağız ki dosta güven verelim düşmana korku salalım. Biz bu toplumun hepsini kucaklayacağız. Anadolu’da yaşayan her bireyin bu milletin seçkin bir bireyi olduğunu da zihnimizden çıkarmayacağız” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan konuşmalarının ardından Bisiklet Federasyonu ekibine dönerek, “Gençler sizler dinamiksiniz ve dinçsiniz. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve istikbali sizlerin ellerinde” dedi ve start verdi.

Kortej yürüyüşüne büyük katılım
Kortej Yürüyüşüne, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter ve yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Büyükşehir Belediye önünde başlayan kortej yürüyüşü Kapalı Çarşı üzerinde sona erdi. Kortej yürüyüşünde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Başkan Gürkan yürüyüş bitiminde, “Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümünü hep birlikte milletçe coşku ve sevinç içerisinde kutlayacağız. Bugün Valimiz, Garnizon Komutanımız ve Belediye Başkanı olarak bizler Malatya’nın caddelerinde bayrak dağıttık. Devletin, milletin, askerin hep birlikte Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ve lafzına uygun bir şekilde milli bayramımızın idrak edilmesinin sevinci içerisindeyiz. 97 yıl önce Cumhuriyetimiz kurulmuş ve ebedi müddet devam edecektir. Bugünde ülkemizin üzerinde hesap yapmak isteyenler 97 yıl önce başlarına gelenleri düşünsünler ondan sonra Türk’e kefen biçmenin ne kadar pahalıya mal olduğunu öğrensinler diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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