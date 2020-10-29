Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da yapılan korona virüs (Covid19) testinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

16 Ekim’de yapılan rutin Covid19 testlerinde de 4 futbolcusunun virüse yakalandığını duyuran Yeni Malatyaspor’da bu hafta deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi de yapılan testlerde 2 futbolcuda daha korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” denildi.

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