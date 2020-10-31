Malatya’da otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Malatya’da otobüs kartlarına 20 Kasım’a kadar HES kodu yüklenecek. Toplu taşımayalara, 21 Kasım’dan itibaren HES'siz binilemeyecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla, otobüs, trambüs ile yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik, akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının 20 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

21 Kasım 2020 tarihinden itibaren seyahat kartlarının kişileştirilmesi ve HES kodu tanımlama işlemlerini tamamlamayanların elektronik, akıllı seyahat kartlarını kullanmalarının engellenmesine karar veren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına karar verildi. Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesince Kaymakamlıklarla paylaşılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

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