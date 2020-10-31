Malatya'da karantinaya uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi

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Malatya’da, Covid19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadığı tespit edilen 5 vatandaş yurda yerleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, il genelinde son 24 saatte toplam 27 şahsa maske takmamaktan, 1 toplu taşımaya sosyal mesafe kuralına uymamaktan cezai işlem uygulandı. Covid19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 vatandaşa cezai işlem uygulandı ve ikametine yönlendirildi.

Covid19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadığı tespit edilen 5 vatandaş yurda yerleştirildi.

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