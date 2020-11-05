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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir, Kocaözü yollarını bakıma aldı

İHA

Malatya Büyükşehir, Kocaözü yollarını bakıma aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl kırsalda gerçekleştirdiği yol açma, genişletme, bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kırsalda büyük bir yatırım gerçekleştiren Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı Hekimhan Kocaözü Mahallesi’nin zamanla bozulan ve aşınan yolunu bakıma aldı. Kocaözü Mahallesi yollarına sıcak asfalt serilirken, bir bölümünde ise yama ve onarım çalışması gerçekleştirildi.
Asfalt çalışmalarının devam ettiği Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.
İstek ve taleplerine gösterilen ilgiden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Kocaözü Mahalle Muhtarı Hacı Yusuf Bayram, “Mahallemizin ihtiyaçlarını, isteklerini belirttik. Başta Selahattin Başkanımız olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcımıza, Daire Başkanlarımıza teşekkür ederim. Taleplerimiz incelendi ve isteklerimize cevap verildi. Daha önceki dönemlerde asfaltımız yapılmadı. Özellikle sahada bize anında cevap veren ulaşılması kolay bir ekip var. MalatyaSivas yoluna bağlantısı olan 8. Km’lik bir yolumuz var. Bu kısmın komple yenilenmesi lazım. Yine Epreme, Dikenli, Kurşunlu, Hüyücek bağlantı grup yolumuz var. Bu bölüm de en azından soğuk asfaltla kaplanmalı. Selahattin Başkanımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
Hekimhan İlçesinin asfalt anlamında hizmet alamayan mahallelerinden birinin Kocaözü Mahallesi olduğunu belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise “Hekimhan’ın hemen hemen girmediğimiz mahallelerinden bir tanesidir Kocaözü mahallemiz. Yılların ihmali vardı. Sezon sonu itibariyle çalışmalarımızda Kocaözü Mahallesi’ne geldik buradan da Girmana mahallesine geçeceğiz. İnşallah Kocaözü’nde ciddi bir asfalt çalışması yapacağız. İstek var ve çok sıkıntılı yerlerimiz var. Sayın Selahattin Gürkan başkanımızın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda bu bölgelerde asfaltsız nokta bırakmayacağız. Kocaözü’ne hayırlı olsun. İnşallah istedikleri hizmeti tamamen alacaklar. Mevsim şartları müsaade ettiği müddetçe Kocaözü’nün asfaltını yapacağız. Geri kalan kısımları da önümüzdeki yıl tamamlayacağız” dedi.
Kocaözü mahallesinin daha önce belde belediyesi olduğunu ve bundan dolayı büyük bir alana sahip olduğunu belirten MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz
Ekici, “Yıllardır Kocaözü mahallemiz hizmet alamamıştı. Selahattin Başkanımızın Belediye Başkanı olmasından sonra Hekimhan, bu rüyaya doymuştur. Her tarafta Selahattin Başkanımızın hizmeti var. Kendilerinden Allah razı olsun. Kendilerine hürmetkârız, minnettarız” şeklinde konuştu.
Kocaözü Mahallesi’nin asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan da, “Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetler Büyükşehir de bitiyor. İlçe belediyemizin fazla imkânları yok ve bu işleri yapamıyor. Ne yaparsa Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Latif Okyay ve Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert’e teşekkür ediyoruz. İnşallah hava şartları elverdiği sürece mahallelerimizin isteklerini yerine getirecekler. Yapılan asfaltımız Kocaözü mahallemize, halkımıza hayırlı olsun. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya’ya genelinde bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’da yaptığı konuşmada, “Selahattin Gürkan Başkanımızın her ilçemizde olduğu gibi koyduğu bir hedef vardı. Burada da standardı yüksek sıcak asfalt yapıyoruz. Mahallemiz sezonun sonuna kaldı ama inşallah Kocaözü mahallemizin de bütün asfalt ihtiyacını karşılamış olacağız. Ana yollarımızın, bütün yolların tamamını, eksiklerini sıcak asfalt ile giderip hizmet kalitesi, hizmet standardı yüksek bir yol haline getireceğiz. Çalışmalarımızın bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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