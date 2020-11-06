Sadıkoğlu, iş dünyasının sorun ve taleplerini Hisarcıklıoğlu’na iletti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek Malatya iş dünyası üzerine görüşme yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıda Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, video konferans aracılığıyla TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi oda başkanları ile bir araya geldi.



Sadıkoğlu, toplantıya Hisarcıklıoğlu ile katıldı

Başkan Sadıkoğlu, toplantıya Ankara’da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte katıldı.Toplantıda, Covid19 salgınının sanayi işletmelerinde ve üretimde oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.Toplantı sonrası Malatya iş dünyası üzerine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile istişarelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, iş insanlarının talep ve beklentilerini iletti.



Malatya iş dünyası adına teşekkür

Başkan Sadıkoğlu, yapılan görüşme ile ilgili değerlendirmede, “Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu bugüne kadar gerek yazılı gerekse sözlü olarak iletmiş olduğumuz tüm sorunlarımıza yakın ilgi göstererek çözümü noktasında büyük gayret gösterdi. Bugün yeniden bir araya geldiğimiz başkanımızla birçok konuda fikir alışverişinde bulunarak, özelikle pandemi sürecinin üretim ve pazar etkileri ile sektör temsilcilerimizin taleplerini istişare etme fırsatı bulduk. Kıymetli başkanımız, bugüne kadar ilettiğimiz taleplerimize büyük hassasiyet göstererek çözümü noktasında ciddi destekler sunulmasını sağladı. Salgın sürecinde Sayın Hisarcıklıoğlu öncülüğünde hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi iş dünyamız için büyük bir destek oldu. Yine Ocak ayında yaşadığımız depremin ardından aynı gece hazırlanarak yola çıkan yardım tırları ve 6. Bölge teşvikleri konusundaki taleplerimizin Cumhurbaşkanımıza doğrudan iletilmesiyle sağladıkları destekleri unutmamız mümkün değil. Daha nice konuda ilgisini ve desteğini esirgemeyen başkanımıza bir kez daha şahsım, Malatyalı hemşerilerim ve iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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