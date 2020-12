Kuzey Kuşak yolu açma ve genişletme çalışmaları Kuzey kuşak yolunun Melekbaba-Taştepe-Hanımın çiftliği-Hançukur bağlantısı için çalışmalar hız kazandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan Kuzey Kuşak yolunda yaptığı yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Gürkan, yıllardan bu yana söylenen ve sorun haline gelen Kuzey Kuşak Yolu’nu önümüzdeki sene sonunda tamamen açmayı planladıklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın birçok noktasında açılan cadde, sokak ve bulvarlara yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Yaklaşık 30 yıllık bir sürede imarı olmasına rağmen açılması beklenen Kuzey Kuşak yolunun, 2020 yılında yapılan kamulaştırma çalışmaları sonrasında yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Kuzey Kuşak Yolu’nun tamamlanmasıyla birlikte Kuzey Çevre Yoluna entegre edilecek olan yolda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

Kuzey Kuşak Yolu’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ”Kuzey Kuşak Yolu yapımında yaklaşık 14 milyon TL civarı bir kamulaştırma bedeli ödedik. Yol üzerinde 55 parselli 40’a yakın yapı vardı. 40’a yakın yapının tamamı yıkıldı. Şuan anlaşmamız rızai terk, rizai anlaşma yoluyla tamamı sağlandı. Kamulaştırma ödemeleri yapıldı. Yol üzerindeki yapıların yıkımından sonra yol çalışmalarına başladık. Kuzey Kuşak Yolu, inşallah hızlı bir şekilde 2021 yılın sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır” dedi.

Kuzey Kuşak Yolunun geçiş güzergâhlarından biri olan Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, “Kuzey Kuşak Yolumuzda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibi, bütün malzeme araç ve gereciyle Kuzey Kuşak Yoluna ağırlık vererek bu bölgeye katkı sağlıyor. Kuzey Kuşak Yolu, bölgeye değer katacak. Gerçekten bu bölgenin makûs tarihi medeniyet olan yolların açılmasıyla eminim ki buraya müteahhit girecek, depreme dayanıklı konutlarda yapılacak ve burası inşallah yaşanılabilir bir bölge olacak. Bölgem adına, Melekbaba Mahallesi halkı adına Sayın Başkanıma, AK Parti İl Başkanıma, Şevket Keskin Başkanıma, muhtarlar derneği başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanıma eminim ki yerel bütçeden bu işi yapıyorlar rabbim güç kuvvet versin, kaza bela vermesin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yıllardır özleminin duyulduğu yolları açtığını, yeşil alanları yaptığını ve Malatya için varım dediğini ifade eden Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Şevket Keskin, “ Bir zamanlar galiba Milliyet gazetesiydi, Malatya’da yolun altı ve üstü diye bir konu yazmışlardı. Her zaman yolun altı mağdur olan bir kesimdi. Özellikle şehirlerin Büyükşehir olması, yoluyla, yeşil alanıyla kendisini gösterir. Bugün gerçekten buraya belki de ilk defa Malatya kurulduktan bu yana, ilk defa yolun altı dediğimiz yerde güzel bir yol açılması ve bu yolun buraya çok değer katması önemli. İnşallah müteahhitler yeni açılan bu yolla birlikte geldiği zaman belki de kentsel dönüşüme girip çok iyi bir cadde olacağına ben yürekten inanıyorum. Yıllarca burada gezdik, dolaştık, taziyelere geldik ve biz böyle bir yol görmedik. Yolların az olduğunu, bir yere gideceğimiz zaman şaşırdığımız yollar olduğunu biliyoruz. Bugün bu yolun yapılması için çalışan Sayın Belediye Başkanıma, Yol Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert’e, Genel Sekreterime ve Genel Sekreter yardımcılarına, emeği geçen çalışanlara, bütün muhtarlarımıza herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar böyle devam edecek. Çünkü bir il, bir şehrin yoluyla, yeşil alanıyla büyük bir ildir. Büyükşehir Belediye Başkanım yıllarca özlem duyduğumuz yoları açıyor, yeşil alanlarımızla beraber hizmet ediyor, ben Malatya için varım diyor. Hepimizin Malatya için çalışmamız gerekiyor. Malatya için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanım ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kuşak Yolunda yapılan çalışmaları inceleme gezisine katılan Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, “ Hafriyat ve alt yapı çalışmaları başlamış olan Kuzey Kuşak Yolunun kamulaştırılması yapılmış. Bedelleri ödenen, rizai terkle bırakılan evlerin yıkımı çalışmasına da başladığı zaman katılmıştık. Bugün de hafriyat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Bu demektir ki çalışma başlayıp bırakılmıyor, devam ettiriliyor, hizmete devam ediliyor. Hemşerilerimizin bir an önce yol hizmeti, medeniyet dediğimiz yol hizmetine bir an önce kavuşmalarına gayret ediliyor. Bu yolun devamında yine viyadük ihtiyacı vardı, o viyadüğünde ihalesi yapıldı. İnşallah bahar aylarıyla beraber o viyadüklerin de hızlı bir şekilde çalışmaların devam edilecek. Nasip olursa 2021 yılının sonunda, Malatya’nın Kuzey Kuşak Yolu ihtiyacını karşılayacak bu yolun kullanımına başlamış olacağız. Ben şimdiden bu çalışmalarda büyük gayret gösteren, imkânlarını bu anlamda seferber eden Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve onun tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalarının devamını diliyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Kuzey Kuşak Yolu çalışmasıyla birlikte bölgeye yapılan diğer yatırımlarla Çevre Yolu altı tabiri yerini Çevre Yolu cazibe merkezi tabirine bırakacağını dile getiren Başkan Gürkan, “Malatya’da en büyük problem olarak karşımıza çıkan ulaşım ve trafik probleminin çözülmesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yol medeniyettir anlayışı içerisinde, Malatya’nın yeni yollar, yeni arterler, yeni akslarla buluşması için çalışıyoruz. Biz bu anlamda göreve gelir gelmez Anayurt Bulvarını, akabinde Danişment Gazi Bulvarının açılmasını gerçekleştirdik. Şimdide Kuzey Kuşak Yolu’nda, Güney Kuşak Yolunda çalışmalar içerisindeyiz. Arkadaşlarımız özellikle kamulaştırmanın akabinde yıkım çalışmalarına başlamışlardı. Bugün artık taban ve seviye düşürtme çalışmalarını bizzat yerinde gördük. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Kuzey Kuşak Yolunun bağlantısı olan Battalgazi Viyadüğü ve Hanımın Çiftliği Viyadüğününde ihalesi yapıldı. Tahmin ediyorum ki hava şartları güzel giderse viyadük çalışmaları hemen başlayacak ve 2021 yılın sonu içerisinde de temennimiz ve dileğimiz odur ki yıllardan beri sorun olan ve söylenen Kuzey Kuşak Yolu, arter olarak ulaşıma ve trafiğe açılacak. Planlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda bu süreç içerisinde Güney Kuşak Yolu’nda da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah 2022 yılında da Güney Kuşak Yolu’nun bitirilmesi gayreti içerisinde olacağız. Hemen ilerisinde Uydu Kent diye tabir ettiğimiz Gelincik Tepesi’nde 30 Metrelik yeni çevre yoluna bağlantı yolu yapılıyor. Gelincik Tepesi alanında kamulaştırmaları bitirildi, enkaz bedelleri ödendi. Şuanda bahçe duvarları, teletuar çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki yılın ortasında Haziran ve Temmuz’da oranın yolunun açılması, Uydu Kent’le şehrin birleştirilmesi gerçekleşecektir. Bu çalışmaları yapan Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza ve ilgili mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten bu çalışmalarda bize güç veren hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza ve birlikte çalıştığımız İl Başkanımız ve Milletvekillerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya’mız mazisine layık, istikbale hazırlanacak. Sadece bu anlamda çalışmalar yapılmıyor, Çevre Yolunun altı diye hitap edilmesi bizim dönemizde Allah’ın izniyle kalkacak. Çünkü Adliye Sarayı, Lisanslı Depo, Ekmek Fabrikası, 5 bin kişilik ayrı bir stadyum, Gençlik Merkezi, Jimnastik Salonu da yine çevre yolunun altına yapılacak. Mahrukatçılar Sitesi, Şire Pazarı yapılıyor. Burayla ilgili Kuzey Kuşak Yolu, altında Kuzey Çevre Yolu çalışmalarını da 2022 yılının sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Çevre Yolu altı artık Çevre Yolu altı olarak değil de, Çevre Yolu bir cazibe merkezi olacak. Burası aynı zaman da dikkat çeken oturma noktası açısından tercih edilen bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum. Tekrardan bu çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

